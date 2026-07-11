Тале Гейдаров: «Мы перевели 16 миллионов манатов, но акции так и не получили»

Продолжается судебное разбирательство по уголовному делу директора ЗАО «Инвестиционная компания Azfinance» Интигама Сафаралиева, обвиняемого в мошенничестве на 12 миллионов манатов.

На сегодняшнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям были оглашены показания потерпевшего бизнесмена Тале Гейдарова. Гейдаров не участвовал в судебных заседаниях, а его представитель заявил, что в настоящее время предприниматель находится за пределами страны. Чтобы не затягивать процесс, судья зачитал показания, которые потерпевший дал в прокуратуре.

Тале Гейдаров рассказал следователю, что познакомился с обвиняемым через своего брата Ниджата Гейдарова. Нынешний спор между ними связан с покупкой акций ОАО «AzeriSteel Company». По словам Гейдарова, они с братом перевели на счета Интигама Сафаралиева и Абида Мамедова (в настоящее время находится в розыске — прим. ред.) 16 миллионов манатов. Однако покупка акций так и не состоялась, поскольку противоположная сторона присвоила эти деньги. Он заявил, что настаивает на жалобе и требует возврата своих средств.

Из-за нехватки времени допрос, связанный с показаниями потерпевшего, был перенесен на следующее заседание.

Отметим, что по этому делу к уголовной ответственности также привлечен председатель Наблюдательного совета ЗАО «Инвестиционная компания Azfinance» Абид Мамедов. Однако, поскольку он скрылся из страны, в его отношении заочно избрана мера пресечения в виде ареста, и он объявлен в розыск. Ранее А. Мамедов занимал должность советника председателя Наблюдательного совета банка «AFB Bank», который, как утверждается, принадлежит семье Гейдаровых, а И. Сафаралиев являлся членом этого совета.