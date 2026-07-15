«Зелёная пятница» открывает сезон летних покупок! - ФОТО - ВИДЕО

Скидки до 70% на электронику и бытовую технику, а также выгодные условия рассрочки

Компания «İ r ş ad » запускает традиционную акцию «Зелёная пятница» , приуроченную к летнему сезону и являющуюся одной из самых ожидаемых распродаж.

запускает традиционную акцию , приуроченную к летнему сезону и являющуюся одной из самых ожидаемых распродаж. В рамках акции, которая пройдет с 17 по 26 июля , покупателей ждут реальные скидки до 70% на товары различных категорий, а также выгодные условия для совершения покупок.

, покупателей ждут реальные скидки на товары различных категорий, а также выгодные условия для совершения покупок. В период проведения акции стоимость товаров с учетом скидки можно оформить в беспроцентную рассрочку на срок до 18 месяцев , а также в беспроцентную рассрочку без комиссии на 6 месяцев .

, а также в . Акция «Зелёная пятница» предлагает широкий выбор электроники, бытовой техники, мебели и других товаров на более выгодных условиях, позволяя покупателям приобрести необходимую продукцию с максимальной выгодой.

предлагает широкий выбор электроники, бытовой техники, мебели и других товаров на более выгодных условиях, позволяя покупателям приобрести необходимую продукцию с максимальной выгодой. Кампания станет отличной возможностью как для тех, кто планирует летние покупки, так и для тех, кто давно хотел приобрести желаемый товар по более привлекательной цене и на выгодных условиях.

В рамках акции «Зелёная пятница» покупателям предлагаются, в частности, следующие выгодные предложения: