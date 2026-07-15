«Зелёная пятница» открывает сезон летних покупок! - ФОТО - ВИДЕО
Скидки до 70% на электронику и бытовую технику, а также выгодные условия рассрочки
- Компания «İrşad» запускает традиционную акцию «Зелёная пятница», приуроченную к летнему сезону и являющуюся одной из самых ожидаемых распродаж.
- В рамках акции, которая пройдет с 17 по 26 июля, покупателей ждут реальные скидки до 70% на товары различных категорий, а также выгодные условия для совершения покупок.
- В период проведения акции стоимость товаров с учетом скидки можно оформить в беспроцентную рассрочку на срок до 18 месяцев, а также в беспроцентную рассрочку без комиссии на 6 месяцев.
- Акция «Зелёная пятница» предлагает широкий выбор электроники, бытовой техники, мебели и других товаров на более выгодных условиях, позволяя покупателям приобрести необходимую продукцию с максимальной выгодой.
- Кампания станет отличной возможностью как для тех, кто планирует летние покупки, так и для тех, кто давно хотел приобрести желаемый товар по более привлекательной цене и на выгодных условиях.
В рамках акции «Зелёная пятница» покупателям предлагаются, в частности, следующие выгодные предложения:
- скидка 20% на смартфоны серии “Honor 600”;
- скидка 300 манатов на смартфоны 15, 16, 17e;
- смарт-часы Mibro C4 со скидкой 57% — всего за 59,99 маната;
- скидка 50% на беспроводные наушники HONOR Choice Earbuds X7 Play;
- кондиционер TAUBE TB12R410JP со скидкой 180 манатов — всего за 559,99 маната.
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