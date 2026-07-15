С сегодняшнего дня в обращение поступает обновлённая банкнота в 100 манатов - ФОТО

С сегодняшнего дня в обращение вводится обновлённая банкнота номиналом 100 манатов.

На новой купюре применены современные элементы защиты, включая голограмму с эффектом объёмного микрозеркала, меняющую цвет, инновационный элемент Spark Flow Prime — меняющий цвет символ маната с динамическим световым эффектом, а также водяной знак в виде Государственного герба Азербайджанской Республики и цифры номинала, которые становятся видны при просмотре банкноты на свету.

Кроме того, на купюре предусмотрены специальные тактильные элементы для людей с нарушениями зрения. На правом и левом краях лицевой стороны размещены рельефные линии, позволяющие на ощупь определить подлинность банкноты и её номинал.

Среди других особенностей обновлённой купюры — вертикальный дизайн оборотной стороны, соответствующий современным мировым тенденциям в производстве банкнот, защитная нить, бескрасочная печать, микротексты и другие элементы защиты.

На лицевой стороне банкноты в левом верхнем углу размещена подпись председателя Центрального банка Азербайджана Талеха Кязымова.

Отмечается, что обновлённая банкнота номиналом 100 манатов будет обращаться параллельно с находящейся сейчас в обороте купюрой того же номинала, которая сохранит статус платёжного средства без каких-либо ограничений.

Источник: Oxu.Az