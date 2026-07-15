В результате археологических раскопок в Ярдымлы обнаружены руины города периода Атропатены - ФОТО

В результате археологических раскопок в Ярдымлы обнаружены руины города периода Атропатены.

Как сообщает АПА, совместная азербайджано-американская экспедиция обнаружила в селе Уракеран Ярдымлинского района античное поселение возрастом 2200 лет.

Оно считается первым крупным поселением городского типа периода Атропатены, исследуемым в юго-восточной горной зоне. На территории выявлены следы древнего производства и хозяйственной деятельности. Исследования проводятся на левом берегу реки Виляш, в стратегически важной горной местности района. Эта территория, называемая «Место Сеида», считается крупным поселением античного периода.

Ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА, руководитель экспедиции по исследованию памятников античного периода юго-восточных горных районов Азербайджана Джейхун Эминли заявил, что это историческая территория государства Атропатена, имеющего особое значение в истории азербайджанской государственности:

«Обнаружение на этой территории поселений, относящихся к указанному периоду, имеет чрезвычайно важное значение. В ходе исследований мы обнаружили здесь руины крупных сооружений возрастом 2200 лет. В процессе исследований выяснилось, что в рамках одного хронологического периода, с разницей в несколько столетий, здесь возводились крупные сооружения. Были также обнаружены помещения, отдельные участки оборонительных укреплений. Исследования показывают, что в то время здесь произошёл пожар, в результате которого потолочные перекрытия сгорели и обрушились».

По его словам, археологические находки подтверждают, что уже с начала I века нашей эры на этой территории существовало местное производство стекла.

Сообщается, что учёные НАНА и Калифорнийского университета Лос-Анджелеса также изучают процессы урбанизации в горных районах Атропатены. Углублённый анализ собранных органических образцов будет проведён в лабораторных условиях в колледже Гамильтона в США.

По словам профессора археологии Калифорнийского университета Лос-Анджелеса Лары Фабиан, на территории имеются и более древние античные материалы:

«После того как мы покинем это место в нынешнем году, я и мои коллеги-археологи продолжим писать научные статьи об этих находках. Наша цель — представить эти материалы и привлечь больше внимания к богатому археологическому наследию Азербайджана. Надеюсь, что в будущем мы сможем продолжить исследования на этой территории. Это очень важный археологический памятник, и как его изучение, так и сохранение имеют большое значение».

По имеющейся информации, комплекс планируется превратить в музей под открытым небом и включить в туристический маршрут.

Отмечается, что в результате исследований собрано большое количество органических образцов. Для определения полной структуры этого комплекса, охватывающего обширную территорию, в последующие годы планируется проведение более масштабных раскопок с применением современных технологий.