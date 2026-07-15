Суд вынес решение в отношении Ивана Светличного, обвиняемого в госизмене
Состоялось судебное заседание по кассационной жалобе на приговор в отношении Ивана Николаевича Светличного, разоблачённого и арестованного в рамках уголовного дела, расследуемого Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ).
Как сообщает АПА, сегодня на заседании Верховного суда под председательством судьи Тейюба Мухтарова было зачитано решение.
Согласно решению, приговор оставлен в силе.
Напомним, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Иван Светличный был осуждён к 16 годам и одному месяцу лишения свободы.
Бакинский апелляционный суд оставил приговор в силе.
Отметим, что Иван Николаевич Светличный обвиняется по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Гражданин Азербайджана Иван Светличный был признан виновным в государственной измене путём умышленного шпионажа и выполнения заданий иностранных спецслужб в ущерб государственной безопасности, суверенитету и обороноспособности Азербайджанской Республики.