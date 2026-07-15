На одной из улиц Баку меняется направление движения транспорта - ВИДЕО

С 16 июля направление движения транспортных средств на улице Абдулазала Демирчизаде в Баку будет изменено на противоположное.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

По информации, изменение осуществляется в рамках проекта, утвержденного Транспортным координационным советом.

Этот проект является продолжением успешно реализованных ранее проектов на улице Кёроглу Рагимова и проспекте Хатаи.

Транспортные средства, следующие с улицы Тебриз в направлении проспекта Гейдара Алиева, смогут продолжить движение только по улицам Кёроглу Рагимова и Ахмед бека Агаоглу, в отличие от предыдущего направления.

"В результате изменений количество фаз светофора на перекрестке проспекта Хатаи и улицы Абдулазала Демирчизаде сократится с трех до двух, что уменьшит среднее время ожидания транспортных средств примерно до 40 секунд и повысит пропускную способность перекрестка. Это положительно скажется на дорожной ситуации, в первую очередь на улице Кёроглу Рагимова и проспекте Хатаи, и одновременно на улице Юсифа Сафарова и проспекте Гейдара Алиева", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в рамках проекта также будет организована новая автобусная полоса. Созданная полоса обеспечит движение автобусов только вправо, то есть в направлении Министерства образования, не препятствуя общему потоку.

В ходе реализации проекта существующие парковочные места на улице Демирчизаде будут полностью сохранены.

Напомним, это временное решение до завершения строительства тоннеля, соединяющего улицы Агаоглу и Юсифа Сафарова, которое предусмотрено в "Государственной программе улучшения транспортной инфраструктуры Баку и окрестностей на 2025-2030 годы".