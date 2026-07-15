В Азербайджане внедрят ИИ-помощника для школьников

В Азербайджане будет внедрена система искусственного интеллекта EduSLM, которая будет выполнять роль помощника-ментора для школьников.

Как сообщили в ответ на запрос Report в Министерстве науки и образования, система будет реализована в рамках сотрудничества ведомства с компанией Presight G42.

"Эта система будет выступать в роли помощника-ментора для учащихся, предоставляя им персонализированную поддержку в соответствии с уровнем их знаний. EduSLM выполняет такие функции, как ответы на вопросы по учебникам, подготовка тестов, проверка и оценка домашних заданий. Кроме того, система создает интерактивные учебные материалы, анализирует достижения школьников и помогает более эффективно организовать образовательный процесс", - сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что технологии искусственного интеллекта способны обеспечить качественные изменения в сфере образования, облегчить работу педагогов и способствовать более эффективному использованию времени. "Эти технологии также создают для учащихся индивидуализированную и адаптивную среду обучения, обеспечивая условия для их личностного развития", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что 29 июня под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию, на котором обсуждались новые вызовы, в том числе вопросы кибер- и информационной безопасности.