Азербайджанский моряк: На борту произошел взрыв, после чего начался сильный пожар

Когда судно следовало от побережья Одессы в направлении Турции, на борту внезапно произошел взрыв, после чего начался сильный пожар.

Об этом АЗЕРТАДЖ рассказал второй помощник капитана Исмайыл Ахундов, находившийся на месте происшествия во время атаки беспилотника на гражданское торговое судно Atlas Bey, принадлежащее турецкой компании Okean Maritime. Инцидент произошел 14 июля около 15:00 по местному времени у побережья Одессы.

"После разгрузки мы вышли в море от побережья Одессы в направлении Турции. Одиннадцать членов азербайджанского экипажа находились на палубе. Мы мыли судно. Наверху оставался только капитан. В этот момент произошел мощный взрыв, затем начался пожар. Находившиеся поблизости суда пришли на помощь, после чего началась эвакуация", - отметил И.Ахундов.

По его словам, о состоянии капитана пока ничего не известно.

"Сразу после происшествия соответствующие государственные структуры Азербайджана незамедлительно оказали нам поддержку. От имени всего экипажа выражаю благодарность. Сейчас мы находимся в Одессе, здесь также работают сотрудники посольства Азербайджана в Украине. Они постоянно интересуются нашим состоянием, а консульская поддержка по нашей эвакуации на родину продолжается", - подытожил он.