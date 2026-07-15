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Общество

В Баку меняется схема движения одного маршрутного автобуса

First News Media15:17 - Сегодня
В Баку меняется схема движения одного маршрутного автобуса

С 16 июля будет изменена схема движения регулярного автобусного маршрута М8.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, схема движения маршрута в направлении посёлка Маштага будет изменена и организована по улице Ахмеда Раджабли, улице Тебриза, улице Ага Неметуллы, второстепенной дороге проспекта Гейдара Алиева, улице Мирзы Гадима Иревани, проспекту Хатаи, второстепенной дороге проспекта Гейдара Алиева. Далее маршрут продолжит движение по существующей схеме.

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