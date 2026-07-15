 В Товузе задержан подозреваемый в избиении супруги | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Товузе задержан подозреваемый в избиении супруги

First News Media16:23 - Сегодня
В Товузе задержан подозреваемый в избиении супруги

В Товузе по подозрению в избиении супруги задержан мужчина.

Об этом сообщили Report в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудники полиции начали расследование после появления в социальных сетях информации о том, что жительница Товузского района Т.Рустамова подверглась насилию со стороны супруга в результате семейного конфликта и была помещена в центр поддержки.

В рамках расследования задержан супруг женщины А.Бадиров.

Расследование продолжается.

Поделиться:
216

Актуально

Политика

Черное море остается зоной повышенного риска: МИД обратился к гражданам ...

Политика

Утвержден нацплан деятельности по борьбе с торговлей людьми на 2026–2030 годы

Политика

«Памятники пострадали, но инспекторы не приехали»: AnewZ разбирает многолетний ...

Общество

На одной из улиц Баку меняется направление движения транспорта - ВИДЕО

Общество

Импорт животных в Азербайджан переведут на специализированный транспорт - ФОТО – ВИДЕО

Жара повышает риск пищевых отравлений: AQTA обратилось к гражданам - ВИДЕО

В Товузе задержан подозреваемый в избиении супруги

В Баку установили светофоры со звуковым сопровождением для людей с нарушениями зрения

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Азербайджане ожидаются ливни и град

Азербайджанский капитан скончался в Литве, получив известие о смерти отца

В Азербайджане возбуждено дело в отношении компании — владельца платформы Temu

Рафаэль Агаев понес тяжелую утрату

Последние новости

Хикмет Гаджиев: Шуша - город истории, культуры, стойкости и вдохновения

Сегодня, 17:10

Трамп допустил завершение конфликта в Украине до 2029 года

Сегодня, 17:07

Импорт животных в Азербайджан переведут на специализированный транспорт - ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:03

Жара повышает риск пищевых отравлений: AQTA обратилось к гражданам - ВИДЕО

Сегодня, 16:55

Не успел отпраздновать: дом Ламина Ямаля пытались ограбить после выхода Испании в финал

Сегодня, 16:40

США завершили серию ударов по Ирану - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:37

Экс-глава МИД Венгрии Сийярто покидает и парламент

Сегодня, 16:33

В Товузе задержан подозреваемый в избиении супруги

Сегодня, 16:23

Утвержден нацплан деятельности по борьбе с торговлей людьми на 2026–2030 годы

Сегодня, 16:19

В Баку установили светофоры со звуковым сопровождением для людей с нарушениями зрения

Сегодня, 16:12

Трамп: Россия готова к сделке по Украине

Сегодня, 16:07

Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии - ФОТО

Сегодня, 16:04

МЧС призвало граждан быть осторожными в связи с прогнозируемой непогодой

Сегодня, 16:01

Госдеп США назначил инвестора Соколова руководителем фонда TRIPP

Сегодня, 15:50

Expressbank демонстрирует рекордный рост: чистая прибыль увеличилась более чем на 72%

Сегодня, 15:43

Талех Юзбеков: «Критика рекламы перешла все границы, когда в нее втянули мою дочь» - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Черное море остается зоной повышенного риска: МИД обратился к гражданам Азербайджана

Сегодня, 15:33

Экспорт Азербайджана в Армению за полгода превысил $17 млн

Сегодня, 15:30

Рики Мартин отменил концерт в Тбилиси за день до выступления

Сегодня, 15:25

В Баку меняется схема движения одного маршрутного автобуса

Сегодня, 15:17
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00