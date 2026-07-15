В Товузе задержан подозреваемый в избиении супруги

В Товузе по подозрению в избиении супруги задержан мужчина.

Об этом сообщили Report в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудники полиции начали расследование после появления в социальных сетях информации о том, что жительница Товузского района Т.Рустамова подверглась насилию со стороны супруга в результате семейного конфликта и была помещена в центр поддержки.

В рамках расследования задержан супруг женщины А.Бадиров.

Расследование продолжается.