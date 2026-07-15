Экспорт Азербайджана в Армению за полгода превысил $17 млн

В январе-июне 2026 года Азербайджан экспортировал в Армению товаров на $17 млн 128,64 тыс.

Об этом сообщил Report в Госкомстате.

Косвенный импорт из Армении в Азербайджан за тот же период составил $960, в июне импорт из этой страны не осуществлялся.

Всего за полгода Азербайджан совершил внешнеторговые операции на $24 661 млн — на 1,1% больше, чем годом ранее. Экспорт составил $16 320 млн, импорт — $8 341 млн. За год экспорт вырос на 26,7%, импорт сократился на 27,6%.

Положительное сальдо внешней торговли увеличилось в 5,9 раза, до $7 979 млн.