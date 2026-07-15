МЧС призвало граждан быть осторожными в связи с прогнозируемой непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемой в ряде регионов нестабильной погодой.

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни в отдельных районах прогнозируются интенсивные осадки, кратковременные паводки на некоторых горных реках, грозы, а также временами усиление ветра.

В связи с этим МЧС вновь напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности. Так, для защиты от селей и наводнений, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, рекомендуется держаться подальше от территорий, подверженных риску селей и подтоплений. При возникновении подобной опасности следует незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность.

Кроме того, в целях защиты от ударов молнии МЧС рекомендует отключить электроприборы от сети, не пользоваться телефонами (стационарными, мобильными, таксофонами и др.), не находиться вблизи линий электропередачи, громоотводов, водостоков и антенн, не укрываться под высокими деревьями, а вместо этого выбирать более низкие участки местности. Если гроза застала вас в автомобиле, необходимо остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.

Кроме того, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, а также не находиться под линиями электропередачи, возле опор электросетей, проводов и высоких деревьев.

В МЧС также напоминают, что сильный ветер существенно осложняет тушение пожаров, поэтому в ветреную погоду необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, с учетом того, что в летний период многие жители отправляются отдыхать на пляжи, министерство напоминает, что купание в море при сильном ветре представляет опасность. Пользователям маломерных судов также следует учитывать, что выход в море при таких погодных условиях запрещен.

«Помните, что пренебрежение правилами безопасности может стоить жизни. В случае опасности звоните по номеру 112» - отмечают в МЧС.