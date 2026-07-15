Али Асадов провел встречу с Президентом Словакии - ФОТО

15 июля Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, на встрече было подчеркнуто, что официальный визит Президента Петера Пеллегрини в Азербайджан и проведенные в Шуше в рамках визита переговоры между главами двух стран придадут значительный импульс развитию стратегических отношений между Азербайджаном и Словакией.

Была отмечена важность участия словацких компаний в строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в частности, в строительстве села Баш Гарвенд Агдамского района.

Была высоко оценена и выражена признательность за инициативу Словакии по строительству и передаче азербайджанской стороне в дар здания полной средней школы в селе Баш Гарвенд.

Выражено удовлетворение развитием сотрудничества между Азербайджаном и Словакией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях.

В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшего расширения сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес, и реализация новых совместных проектов.