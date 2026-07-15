Хикмет Гаджиев: Шуша - город истории, культуры, стойкости и вдохновения
Помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию, посвященную Шуше.
«Прекрасные воспоминания о Шуше - городе истории, культуры, стойкости и вдохновения. Быть здесь - всегда огромная привилегия», - написал он в соцсети.
Beautiful memories from Shusha — a city of history, culture, resilience, and inspiration. Always a privilege to be here. pic.twitter.com/tlmp8i0UND— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) July 15, 2026
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