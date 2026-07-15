Хикмет Гаджиев: Шуша - город истории, культуры, стойкости и вдохновения

Помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев разместил на своей странице в социальной сети Х публикацию, посвященную Шуше.

«Прекрасные воспоминания о Шуше - городе истории, культуры, стойкости и вдохновения. Быть здесь - всегда огромная привилегия», - написал он в соцсети.