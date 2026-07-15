Импорт животных в Азербайджан переведут на специализированный транспорт - ФОТО – ВИДЕО

В целях охраны здоровья животных, укрепления биологической безопасности и предотвращения распространения инфекционных заболеваний поощряется переход на перевозку ввозимого из-за рубежа в Азербайджан мелкого и крупного рогатого скота специализированными транспортными средствами, отвечающими международным стандартам.

Разъяснения по вопросам, возникающим в связи с данной темой, дал начальник отдела Агентства продовольственной безопасности Галиб Абдулалиев, отметивший, что специализированные транспортные средства позволяют обеспечить соблюдение зоогигиенических и ветеринарных норм, предъявляемых при перевозке животных. Такие транспортные средства поддаются полной дезинфекции, создают условия для обеспечения животных кормом и водой, работы эффективной системы вентиляции, а также соблюдения норм площади в соответствии с видом и живым весом животных.

По словам начальника отдела, в приспособленных или неспециализированных транспортных средствах провести полную дезинфекцию невозможно. Это, в свою очередь, повышает риск передачи возбудителей заболеваний, оставшихся от ранее перевозимых животных, следующей партии животных. Вместе с тем, поскольку в таких транспортных средствах трудно обеспечить необходимые условия, у животных возникает стресс, ослабевает иммунитет и повышается восприимчивость к различным заболеваниям.

Г. Абдулалиев отметил, что данные требования направлены на снижение стресса у животных во время транспортировки, обеспечение их благополучия и минимизацию риска распространения заболеваний. По его словам, животные, ввозимые в Азербайджан из стран Европейского союза, уже перевозятся специализированными транспортными средствами. Теперь аналогичные стандарты планируется распространить и на перевозку животных, импортируемых из России и Грузии.

Главный государственный ветеринарный инспектор республики рекомендовал предпринимателям, работающим в данной сфере, завершить подготовку к новым требованиям до конца текущего года. Он также сообщил, что с начала следующего года импорт животных в Азербайджан будет осуществляться исключительно специализированными транспортными средствами, соответствующими международным стандартам.



