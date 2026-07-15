Утвержден нацплан деятельности по борьбе с торговлей людьми на 2026–2030 годы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подкрепил правовую базу в сфере защиты прав человека, подписав Распоряжение об утверждении «Национального плана деятельности по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2026–2030 годы».

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, новый пятилетний план нацелен на обеспечение непрерывности мер по противодействию торговле людьми, совершенствование институциональных механизмов и законодательства, повышение координации между профильными госведомствами, а также на выполнение взятых Азербайджаном международных обязательств.

Координация всех запланированных мероприятий возложена на Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана. Ведомство будет ежегодно отчитываться перед главой государства о ходе выполнения программы.

Мониторинг и оценку эффективности предусмотренных мероприятий будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникаций по заказу МВД. Кабинету министров поручено решить все сопутствующие вопросы, вытекающие из данного Распоряжения.