Жара повышает риск пищевых отравлений: AQTA обратилось к гражданам - ВИДЕО

В летний сезон жаркая погода создает благоприятные условия для более быстрого размножения бактерий и других микроорганизмов в пищевых продуктах – в таких условиях продукты питания быстрее портятся, что повышает риск пищевых отравлений.

В связи с этим Агентство продовольственной безопасности АР (AQTA) призывает население строго соблюдать правила пищевой безопасности, которые представлены ниже.

Особенно быстро в жаркую погоду портятся мясо и мясные продукты, молоко и молочная продукция, рыба, яйца, салаты с майонезом и кондитерские изделия с кремом - поэтому необходимо уделять особое внимание температурному режиму хранения этих продуктов и срокам их годности.

Гражданам рекомендуется внимательно проверять упаковку продуктов, а также даты их производства и окончания срока годности. Кроме того, важную роль в профилактике пищевых заболеваний играет хранение сырых и готовых продуктов в отдельных емкостях, соблюдение необходимого температурного режима хранения продуктов, а также правил личной гигиены.

Особенно важно во время мероприятий на открытом воздухе, пикников и длительных поездок хранить скоропортящиеся продукты в охлажденном состоянии и не допускать их длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Предотвращение пищевых отравлений зависит от внимательности и ответственности каждого гражданина. Не стоит забывать, что безопасные продукты питания - одно из главных условий сохранения здоровья.