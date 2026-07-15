Прямой авиарейс Баку-Братислава укрепит торгово-экономические связи двух стран - Микаил Джаббаров

Запуск прямого авиасообщения между Баку и Братиславой будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества и расширению контактов между Азербайджаном и Словакией.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на Азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку, сообщает корреспондент Trend.

«Мы приветствуем и ожидаем запуск авиасообщения между столицами Азербайджана и Словакии. Хотел бы поблагодарить всех, кто внес вклад в реализацию этой инициативы как со словацкой, так и с азербайджанской стороны», — сказал он.

По словам Джаббарова, запуск прямого авиасообщения станет важным шагом для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Министр отметил, что новые авиарейсы будут способствовать не только активизации деловых связей, но и увеличению контактов между людьми.

Он также подчеркнул, что Азербайджан и Словакия уже успешно сотрудничают в таких сферах, как энергетика, разминирование освобожденных от оккупации территорий и строительные проекты, однако потенциал двустороннего экономического взаимодействия значительно шире.