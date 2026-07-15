В Баку установили светофоры со звуковым сопровождением для людей с нарушениями зрения

На дороге, которой часто пользуются люди с нарушениями зрения, установили светофоры со звуковым сопровождением

На пересечении Забрат-Кюрдаханинского шоссе и улицы Эльдара Халилова в Сабунчинском районе столицы установлены новые светофоры с целью повышения безопасности участников дорожного движения, в особенности людей с нарушениями зрения, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

В рамках работ, проведенных Центром интеллектуального управления транспортом, для улучшения видимости сигналов светофора для водителей одна светофорная опора типа «А» была заменена на опору типа «L».

Кроме того, на перекрестке установлены два новых пешеходных светофора и четыре дополнительные пешеходные секции.

Учитывая, что данным пешеходным переходом часто пользуются люди с нарушениями зрения, светофоры также оснащены четырьмя устройствами звукового оповещения. При приближении пешеходов к переходу они подают звуковой сигнал в соответствии с разрешающим сигналом светофора, помогая людям с нарушениями зрения безопасно переходить проезжую часть.

Отмечается, что ранее на данном перекрестке отсутствовал пешеходный переход, из-за чего пешеходам приходилось пересекать дорогу с риском для жизни. Для устранения этой проблемы Агентством наземного транспорта Азербайджана на указанном участке был организован пешеходный переход и нанесена соответствующая дорожная разметка.