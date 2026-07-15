14 лет была жертвой домашнего насилия: Муж задержан полицией – ВИДЕО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook о том, что состояние женщины, принятой вчера приют, к сожалению, вызывает серьезные опасения.

М.Зейналова рассказала, что по данному факту уже проинформированы соответствующие государственные органы: «По словам женщины, на протяжении 14 лет она систематически подвергалась физическому и психологическому насилию. Как она утверждает, поводом для агрессии со стороны супруга могли стать самые незначительные бытовые ситуации - шум, который создавали дети, или любые мелочи, вызывавшие у него раздражение».

По словам правозащитницы, ей после многих лет жизни в таких условиях ей с большим трудом удалось вместе с детьми покинуть опасную среду и найти убежище в приюте: «В настоящее время женщине и ее детям обеспечены безопасные условия проживания, а также оказывается психологическая и юридическая помощь. Мы надеемся, что отныне их жизнь станет спокойнее и безопаснее».

Также Мехрибан Зейналова сообщила, что муж женщины задержан полицией.

По словам пострадавшей, несмотря на попытки родственников оказать ей поддержку, супруг неоднократно проявлял агрессию в отношении своей семьи.

В настоящее время женщина пройдет судебно-медицинскую экспертизу, а на следующем этапе ей будет оказана правовая, психологическая и социальная помощь, а также приняты все необходимые меры для того, чтобы она могла безопасно вернуться к нормальной жизни.