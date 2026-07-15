Черное море остается зоной повышенного риска: МИД обратился к гражданам Азербайджана

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с повторным настоятельным призывом к гражданам страны проявить максимальную осторожность и воздержаться от поездок и трудоустройства в зонах повышенного риска, в особенности — в Черноморском бассейне.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.

В заявлении внешнеполитического ведомства выражается глубокое сожаление в связи с тем, что, несмотря на регулярные предупреждения, по-прежнему фиксируются случаи нахождения азербайджанских граждан в зонах боевых действий, а также факты их ранения или гибели.

В МИД подчеркнули, что ситуация в Черноморском регионе остается крайне нестабильной из-за продолжающихся военных действий, применения беспилотников и ракетного оружия, что несет прямую угрозу гражданскому судоходству. Риски для коммерческих судов и их экипажей в этой акватории значительно возросли.

«Мы вновь призываем граждан Азербайджана воздержаться от поездок в регионы, где ведутся военные действия, не осуществлять там трудовую деятельность и отказаться от работы на транспортных средствах, включая морские суда, курсирующие по опасным маршрутам», — говорится в обращении министерства.

Дипломатическое ведомство настоятельно рекомендует гражданам строго следовать официальным инструкциям и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций незамедлительно обращаться в посольства и консульства Азербайджанской Республики за рубежом.

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