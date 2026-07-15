Министр культуры ознакомился с ходом археологических исследований в Ярдымлы - ФОТО

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли ознакомился с археологическими полевыми исследованиями, проводимыми на территории античного поселения, недавно обнаруженного в селе Уракеран Ярдымлинского района и имеющего большое значение для истории Азербайджана.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Ярдымлинского района Аяз Аскеров, начальник Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры Сабина Гаджиева, историк Гасан Гасанов, а также представители общественности района.

Директор Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по истории, доцент Фархад Гулиев подробно рассказал о проводимых исследованиях. По его словам, во время раскопок в расположенном поблизости некрополе Бильге были обнаружены каменные ящики с мегалитическим перекрытием и кувшинные захоронения. Кроме того, установлено наличие грунтовых могил. Некрополь, занимающий площадь более одного гектара, относится к периоду с III века до нашей эры по III век нашей эры.

Также было отмечено, что примерно в 250 метрах к юго-западу от некрополя Бильге на территории недавно обнаруженного поселения выявлены остатки крупных сооружений, протянувшихся в различных направлениях.

Для полного определения планировочной структуры поселения археологические исследования планируется продолжить в последующие годы в более широком масштабе с применением современных технических средств.

Отметим, что археологические полевые исследования проводятся Азербайджано-американской совместной экспедицией под руководством сотрудника Института археологии и антропологии НАНА, доктора философии по истории Джейхуна Эминли. Американскую сторону экспедиции возглавляет профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Лара Фабиан.

Основная цель экспедиции — исследование поселений и погребальных памятников периода Атропатены, сыгравшего важную роль в истории азербайджанской государственности. Особое внимание уделяется изучению процессов урбанизации в горных районах, образа жизни населения, а также межрегиональных культурных и экономических связей с археологической точки зрения.