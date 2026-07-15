В Самухе десять человек, включая семерых детей, госпитализированы с отравлением - ОБНОВЛЕНО
Специалисты Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с представителями соответствующих структур начали проверку для установления причин отравления, зафиксированного в Самухском районе.
Как сообщили в Агентстве в ответ на запрос АПА, о результатах расследования общественность будет проинформирована дополнительно.
18:00
15 июля около 15:30 в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата, входящей в состав Гянджинской городской объединённой больницы, были доставлены десять человек, среди которых семеро детей. Все они были госпитализированы с подозрением на отравление.
Как сообщили в TƏBİB, всем пациентам своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время они продолжают получать лечение, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.
Отметим, что инцидент был зарегистрирован в селе Алыушагы Самухского района.