В Самухе десять человек, включая семерых детей, госпитализированы с отравлением - ОБНОВЛЕНО

Специалисты Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) совместно с представителями соответствующих структур начали проверку для установления причин отравления, зафиксированного в Самухском районе.

Как сообщили в Агентстве в ответ на запрос АПА, о результатах расследования общественность будет проинформирована дополнительно.

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15 июля около 15:30 в инфекционное отделение больницы имени Аббаса Саххата, входящей в состав Гянджинской городской объединённой больницы, были доставлены десять человек, среди которых семеро детей. Все они были госпитализированы с подозрением на отравление.

Как сообщили в TƏBİB, всем пациентам своевременно оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время они продолжают получать лечение, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Отметим, что инцидент был зарегистрирован в селе Алыушагы Самухского района.