Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Пакистан имеют большой потенциал для расширения торговли

Азербайджан и Пакистан имеют значительный потенциал для дальнейшего укрепления торгово-экономических связей.

Как передает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Pakistan TV.

По его словам, для реализации этого потенциала необходимо активизировать контакты между деловыми кругами, повысить осведомленность об инвестиционных возможностях и расширить сотрудничество частного сектора двух стран.

Гаджиев охарактеризовал отношения между Азербайджаном и Пакистаном как стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии и неизменной поддержке.

Он также высоко оценил взаимопонимание между руководством двух стран, отметив, что двустороннее сотрудничество продолжает расширяться в различных сферах.

"На политическом и геостратегическом уровнях отношения между Пакистаном и Азербайджаном являются превосходными", - подчеркнул помощник президента Азербайджана.

Гаджиев приветствовал рост туристических визитов между гражданами двух стран, который стал возможным благодаря расширению прямого авиасообщения. Он также подчеркнул необходимость дальнейшего развития культурных связей и контактов между народами.

Касаясь сотрудничества в сфере медиа, Гаджиев отметил активное участие пакистанских журналистов в Шушинском глобальном медиафоруме с момента его основания.

Он напомнил, что форум был инициирован Азербайджаном для восстановления исторической роли Шуши как центра интеллектуального и культурного диалога, а также как международной площадки для обсуждения современных вызовов в медиасфере, включая дезинформацию, искусственный интеллект и стратегические коммуникации.

Гаджиев также выразил удовлетворение расширением сотрудничества между пакистанскими и азербайджанскими медиа, отметив, что активизация обменов будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя братскими народами.

Кроме того, помощник президента Азербайджана высоко оценил посредническую роль Пакистана во время недавней напряженности на Ближнем Востоке.

По его словам, Исламабад продемонстрировал стратегическую мудрость и ответственное лидерство, поддержав усилия, направленные на снижение напряженности и развитие диалога. Он отметил, что руководство Пакистана приложило значительные усилия для продвижения мира в этом регионе в критический момент, способствуя созданию условий для деэскалации.

"Руководство Пакистана посвящает свое драгоценное время и усилия делу мира", - добавил Гаджиев.

По его словам, конструктивная роль Пакистана подчеркнула растущее геостратегическое значение Исламабада в глобальных процессах и отражает приверженность страны региональной и международной стабильности.