Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабмина и отставке премьер-министра Свириденко

Украина переходит к обновленной политической стратегии, которая затронет как внешние, так и внутренние направления деятельности государства.

По словам Владимира Зеленского, отныне за каждый приоритетный внешнеполитический вектор будет отвечать конкретное опытное должностное лицо, способное эффективно реализовать договоренности, достигнутые на высшем уровне. Для обеспечения этих процессов в стране начнется серия кадровых изменений.

По итогам встреч и консультаций с премьер-министром Юлией Свириденко руководство пришло к выводу о необходимости полной перезагрузки Кабинета министров. Зеленский выразил благодарность Свириденко за стабильную и результативную работу на посту главы правительства и сообщил, что предложил ей возглавить новое значимое направление по взаимодействию с ключевым международным партнером. Ожидается, что пакет кадровых увольнений и назначений будет в ближайшее время вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Параллельно президент анонсировал ротации в руководстве правоохранительных ведомств, однако детали предстоящих назначений пока не раскрываются.