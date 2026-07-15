Президент Словакии посетил центр отдыха Sea Breeze - ФОТО

15 июля Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини посетил курортный комплекс Sea Breeze, расположенный на побережье Каспийского моря.

Как сообщает Азертадж, основатель Sea Breeze Эмин Агаларов рассказал главе словацкого государства о реализуемых на территории курорта проектах, а также о планах его дальнейшего развития.

В настоящее время Sea Breeze занимает площадь 500 гектаров. На сегодняшний день здесь реализовано и введено в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. За прошедшие годы на территории комплекса построено свыше 500 объектов недвижимости.

Сегодня в Sea Breeze проживают около 20 тысяч человек, а к 2028 году их число превысит 50 тысяч. После полного завершения проекта здесь планируется проживание до 500 тысяч жителей.

Для зон отдыха, парков и пляжей уже выделено более 150 гектаров территории. В курортном городе создана необходимая инфраструктура для комфортного проживания и отдыха жителей и гостей: построены школа, детский сад и больница. В рамках работ по благоустройству высажено около 10 миллионов растений и деревьев, благодаря чему площадь зеленых насаждений достигла 300 гектаров.

Расположенный всего в 30 минутах езды от центра Баку, Sea Breeze объединяет многочисленные объекты недвижимости различных форматов и считается уникальным проектом мирового уровня.