Петер Пеллегрини посетил Милли Меджлис - ФОТО

15 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с официальным визитом в нашей стране Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила дружественный характер двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Подчеркивалось, что за последние годы азербайджано-словацкие отношения динамично развиваются и вышли на уровень стратегического партнерства. Спикер отметила важную роль в этом процессе активного политического диалога, взаимных визитов, заявив, что первый официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Словакию, состоявшийся в декабре прошлого года, а также нынешний официальный визит Президента Петера Пеллегрини в нашу страну открыли новый этап в развитии отношений между Азербайджаном и Словакией.

В ходе встречи также подчеркивалась значимость взаимодействия между парламентскими группами дружбы, говорилось о важности расширения сотрудничества между профильными комитетами парламентов и развития взаимодействия в рамках международных парламентских организаций.

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини отметил высокий уровень дружественных отношений и политического диалога между двумя странами. Была выражена заинтересованность Словакии в расширении сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.

Указав на особое символическое значение того, что его официальный визит, осуществляемый по приглашению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, начался с города Шуша, Президент Петер Пеллегрини подчеркнул, что для него является особой честью стать первым главой государства — члена Европейского Союза, совершившим официальный визит в Шушу. Петер Пеллегрини выразил уверенность в том, что состоявшиеся в Шуше встречи и обсуждения, а также достигнутые договоренности внесут весомый вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Высокий гость поделился своими впечатлениями от широкомасштабных работ по восстановлению и реконструкции, проводимых в Карабахе, отметив, что вклад словацких компаний в этот процесс и реализуемые ими проекты являются наглядным примером успешного двустороннего сотрудничества.

В ходе встречи также был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.