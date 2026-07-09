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Инцидент на саммите НАТО: ответ Турции Афинам и возможный триггер - ВИДЕО

First News Media15:25 - Сегодня
Инцидент на саммите НАТО: ответ Турции Афинам и возможный триггер - ВИДЕО

Турецкое Министерство национальной обороны ответило на заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, который в рамках саммита НАТО назвал Турцию «открытой военной угрозой» для своей страны.

«Турецкие вооруженные силы не являются угрозой для тех, кто не представляет угрозы им», - заявил официальный представитель министерства, контр-адмирал Зеки Актюрк.

Он отметил, что отказ от заявлений, способных привести к эскалации напряженности, будет способствовать развитию двусторонних отношений: «Анкара последовательно выступает за урегулирование существующих проблем посредством конструктивного диалога и добрососедских отношений».

«Турция, обладая сильной армией, развивающейся национальной оборонной промышленностью, эффективной оборонной дипломатией и многовекторной внешней политикой под руководством нашего президента, продолжает последовательно придерживаться конструктивного подхода, способствуя урегулированию кризисов, поддержанию открытых каналов диалога, а также укреплению регионального и глобального мира и стабильности», - добавил Актюрк.

Ранее, выступая на саммите НАТО, премьер-министр Греции заявил, что союзники по Альянсу должны учитывать обеспокоенность Афин вопросами безопасности. «Моя страна продолжает сталкиваться с открытой военной угрозой со стороны Турции», - сказал Мицотакис.

На этом фоне внимание привлекли комментарии ряда турецких обозревателей, которые предположили, что одним из триггеров столь резкого заявления греческого премьера мог стать эпизод во время торжественной церемонии прохода лидеров в президентский комплекс Бештепе, где начинался саммит НАТО.

Во время официальной церемонии военный оркестр исполнял знаменитый османский марш Ceddin Deden, который стал одним из символов войны за независимость Турции под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка, завершившийся разгромом греческой армии в Анатолии.

Прямых свидетельств того, что исполнение марша повлияло на заявление Мицотакиса, не приводится, подобная версия высказывается рядом турецких комментаторов.

Источник: AHaber

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