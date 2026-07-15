Хирурга Stimul Hospital приговорили к 3 годам за смерть пациента после операции по уменьшению желудка

Вынесен приговор по уголовному делу о смерти пациента после операции по уменьшению желудка, проведённой в Stimul Hospital.

Как сообщает Qaynarinfo, суд признал обвиняемого виновным по статье 314.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью по оказанию медицинских услуг сроком на 2 года.

Согласно материалам уголовного дела, в 2024 году пациент Н.Ф., обратившийся в Stimul Hospital с диагнозом ожирение, перенёс лапароскопическую операцию sleeve gastrectomy (рукавная резекция желудка). Операцию проводил хирург по имени Рашад.

По версии обвинения, после операции у пациента наблюдалась высокая температура, однако состояние не было должным образом оценено. В материалах суда отмечается, что на этом этапе врач должен был организовать консилиум, срочно провести компьютерную томографию (КТ) и своевременно выявить возможную утечку в области линии желудочного шва, после чего провести хирургическое вмешательство.

Однако вместо этого пациенту в течение 10 дней назначали лечение антибиотиками.

Позже в результате проведённой КТ в брюшной полости был обнаружен абсцесс, после чего пациенту сделали повторную операцию. Через некоторое время у него развился желудочный свищ, в связи с чем было проведено третье хирургическое вмешательство.

Согласно обвинению, из-за несвоевременного устранения утечки, возникшей после первоначальной операции, у пациента развились перитонит, сепсис и полиорганная недостаточность. В результате пациент скончался.

Суд пришёл к выводу, что обвиняемый ненадлежащим образом исполнял свои служебные обязанности и допустил неосторожность, которая привела к тяжким последствиям.

Хирург в судебном заседании не признал свою вину. Он заявил, что операция была проведена в соответствии с медицинскими стандартами, а возникшие осложнения являются рисками, встречающимися в бариатрической хирургии.

По словам врача, высокая температура, наблюдавшаяся у пациента на первом этапе, не считалась признаком, подтверждающим утечку из желудка, поэтому было начато лечение антибиотиками. Он отметил, что после продолжения высокой температуры была проведена КТ, выявленный абсцесс был устранён хирургическим путём, а последующие операции проводились в соответствии с международными хирургическими рекомендациями.

Обвиняемый также заявил, что причиной смерти пациента стала не сама операция, а возникшие в дальнейшем нарушения питания, дефицит альбумина и ухудшение функции внутренних органов.

Он просил суд назначить повторную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу, однако его ходатайство не было удовлетворено.

Законный представитель потерпевшей стороны заявил в суде, что вскоре после операции у Н.Ф. появились высокая температура, слабость и рвота. По его словам, семья неоднократно обращалась к врачу, однако состояние пациента не было оценено как серьёзное, и ему лишь рекомендовали лечение антибиотиками.

Позже проведённые обследования выявили осложнения, после чего пациенту последовательно провели две повторные операции.

Законный представитель также заявил, что оплата операций производилась наличными, однако взамен не были предоставлены какие-либо финансовые документы.

Qaynarinfo обратился в Stimul Hospital, чтобы уточнить, является ли обвиняемый Рашад Акперли, работающий в клинике хирургом общего профиля, тем самым врачом, который фигурирует в деле.

В клинике подтвердили, что Рашад Акперли является их сотрудником, однако сообщили, что им неизвестны обстоятельства произошедшего с Н.Ф. и информация об аресте хирурга.

На вопрос журналиста о том, работает ли сейчас доктор Рашад и можно ли с ним связаться, в клинике ответили, что упомянутый хирург в этот день не вышел на работу.

Позже представители клиники попросили оставить контактный номер и сообщили, что свяжутся с редакцией. Однако спустя несколько часов обратной связи не последовало.