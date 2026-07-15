Ульви Мехдиев: Действующих центров ASAN достаточно для обслуживания населения

Действующих в Азербайджане центров ASAN достаточно для предоставления услуг всему населению страны.

Как сообщает Report, об этом в интервью Baku TV заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев.

По его словам, система ASAN Xidmət действует уже 14 лет. Основной целью ее создания было предоставление гражданам прозрачных и оперативных услуг без бюрократии, а также формирование новых принципов взаимодействия между госслужащими и гражданами.

У.Мехдиев отметил, что сегодня в стране функционируют 28 центров ASAN xidmət и 3 центра ASAN kommunal. Таким образом, услуги населению оказывают 31 центр.

Он подчеркнул, что центры работают в различных регионах страны и обслуживают граждан независимо от места регистрации. По его словам, существующей инфраструктуры достаточно для охвата всего населения, поэтому необходимости в открытии новых центров в настоящее время нет.

Глава госагентства также сообщил, что в регионах, где отсутствуют центры ASAN xidmət, работают 10 мобильных автобусов. Они выезжают в города, районы и поселки и оказывают услуги на местах в течение двух недель или месяца в зависимости от потребностей.