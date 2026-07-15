В Агдаме, Джебраиле и Лачине собираются открыть центры ASAN xidmət

На освобожденных территориях, в Агдаме, Джебраиле и Лачыне, планируется открыть центры ASAN xidmət.

Как сообщает Report, об этом в интервью Baku TV заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехдиев.

Он напомнил, что в Шуше уже два года функционирует центр ASAN xidmət.

«В Агдаме, Джебраиле и Лачыне также планируется открыть центры. Это будут региональные центры, и они будут обслуживать жителей прилегающих районов», - уточнил У. Мехдиев.