Мусаев нокаутировал Клейна и одержал вторую победу в UFC подряд

Азербайджанский боец ММА Тофик Мусаев одержал очередную победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Как сообщает Report, на турнире, проходившем в столице Сербии Белграде, он встретился со словацким бойцом Людовитом Клейном.

Т. Мусаев завершил бой досрочно, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

Напомним, что эта победа стала второй подряд для азербайджанского спортсмена в самом престижном бойцовском промоушене мира. В своем предыдущем бою, состоявшемся в США, Т. Мусаев одержал победу над представителем Чили Игнасио Бахамондесом.