 Пожар, вспыхнувший на открытой территории в Баку, потушен - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Общество

Пожар, вспыхнувший на открытой территории в Баку, потушен - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова21:40 - Сегодня
Пожар, вспыхнувший на открытой территории в Баку, потушен - ОБНОВЛЕНО

Пожар, вспыхнувший на открытой территории в Хатаинском районе Баку, потушен.

Прибывшие на место пожарные предотвратили распространение огня и ликвидировали возгорание. Причины пожара не уточняются.

16:42

В Баку на открытой территории начался пожар.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию «112» поступила информация о возгорании на открытой местности по улице Самед бека Мехмандарова в Хатаинском районе Баку, передает 1news.az.

На место происшествия незамедлительно были стянуты силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

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