Пожар, вспыхнувший на открытой территории в Баку, потушен - ОБНОВЛЕНО
Пожар, вспыхнувший на открытой территории в Хатаинском районе Баку, потушен.
Прибывшие на место пожарные предотвратили распространение огня и ликвидировали возгорание. Причины пожара не уточняются.
16:42
В Баку на открытой территории начался пожар.
Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на горячую линию «112» поступила информация о возгорании на открытой местности по улице Самед бека Мехмандарова в Хатаинском районе Баку, передает 1news.az.
На место происшествия незамедлительно были стянуты силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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