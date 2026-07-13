Хикмет Гаджиев: Членство в D-8 имеет большое значение для Азербайджана

Азербайджан придаёт особое значение своему участию в Организации экономического сотрудничества D-8.

Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев во время презентации стратегии Центра совершенства медиа D-8.

По его словам, новый Центр начал полноценную деятельность при единогласной поддержке всех государств — членов организации.

Гаджиев поблагодарил представителей стран D-8 за поддержку инициативы Азербайджана и выразил надежду, что участники объединения будут активно пользоваться возможностями новой платформы.

Центр призван объединить журналистов, представителей СМИ и медиаструктур стран D-8, а также способствовать обмену опытом и развитию профессионального сотрудничества.

Среди основных направлений его работы названы проведение тренингов, укрепление взаимодействия между медиaорганизациями, борьба с дезинформацией и применение инструментов искусственного интеллекта в сфере медиа.