В Азербайджане ужесточается уголовная ответственность за проведение онлайн-азартных игр.

Как сообщает Report, проект изменений в Уголовный кодекс был обсужден на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно документу, азартные игры, совершенные:

- в виртуальной форме, в том числе через интернет, сети мобильной связи, платформы социальных сетей, другие средства электронной связи, а также интернет- и мобильные телекоммуникационные приложения или платформы, основанные на других технологиях;

- с допуском к участию в азартных играх несовершеннолетних;

- группой лиц по предварительному сговору;

- с извлечением значительного дохода - будут наказываться штрафом в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также за деяния, совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), а также сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Отметим, что если в действующей санкции размер штрафа предусмотрен в конкретном диапазоне (от 10 тысяч до 15 тыс. манатов), то согласно законопроекту штраф будет определяться в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления.

Также изменениями предусматривается ужесточение наказаний за повторное совершение деяний по организации или проведению азартных игр, а также организации или содержанию мест для проведения азартных игр, за совершение с допуском к участию несовершеннолетних, за совершение с извлечением дохода в значительном, крупном, особо крупном размере и в других случаях.

Так, согласно действующему законодательству указанные деяния при повторном совершении наказываются ограничением свободы на срок от 4 до 5 лет или лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Законопроект устанавливает за такие деяния наказание исключительно в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.