Трамп будет присутствовать на финале ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп намерен дать прием в честь Международной федерации футбола (ФИФА) в Нью-Йорке, а также будет присутствовать на финале чемпионата мира по футболу.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В пятницу президент поедет в Нью-Йорк, чтобы принять участие в приеме ФИФА в [принадлежащем американскому лидеру небоскребе] Trump Tower на Манхэттене. А затем в воскресенье он будет присутствовать на [финале] чемпионата мира ФИФА - матче между Испанией и Аргентиной", - сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

В финальном матче чемпионата мира, который пройдет 19 июля, сборная Аргентины сыграет с командой Испании. Аргентинская сборная является действующим чемпионом мира. Она завоевывала трофей три раза. Финал ЧМ пройдет в штате Нью-Джерси. Как сообщалось ранее, Трамп вручит кубок победителю.