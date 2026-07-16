Британская королевская семья обратилась к сборной Англии после поражения на ЧМ

Представители британской королевской семьи выразили поддержку национальной сборной Англии после поражения от Аргентины в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

В сообщении, опубликованном в социальных сетях, отмечается, что команда во главе с Гарри Кейном остаётся гордостью страны, несмотря на неудачу.

«Сочувствуем Гарри Кейну и всей команде. Возможно, сейчас вы, “три льва”, переживаете разочарование, но вы по-прежнему остаетесь гордостью нации», — говорится в публикации.

В полуфинале Аргентина одержала победу над Англией со счетом 2:1. Англичане открыли счет на 55-й минуте — Энтони Гордон забил после передачи Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял результат дальним ударом, а решающий мяч на 90+2-й минуте после подачи с углового отправил в ворота Лаутаро Мартинес.