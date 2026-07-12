Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал золото на Кубке Европы в Эстонии

Азербайджанский стрелок Руслан Лунев завоевал очередную золотую медаль на Кубке Европы Lapua, который проходит в эстонском городе Мяннику.

В рамках престижных соревнований наш спортсмен продемонстрировал лучший результат среди всех своих соперников в данной дисциплине.

Высокую награду Лунев завоевал в состязаниях по стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Азербайджанский снайпер сумел набрать в общей сложности 571 очков, что позволило ему обойти других претендентов на победу и подняться на высшую ступень пьедестала почета.