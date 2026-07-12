Глава UFC Дана Уайт высказался о тяжелой травме Макгрегора

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в поединке с американцем Максом Холлоуэем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), предположительно, травмировал переднюю крестообразную связку колена.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент UFC Дана Уайт.

Макгрегор повредил колено на первых же секундах боя. Позднее ирландец пытался встать, но всякий раз приземлялся на канвас при ударах ногами.

"Я ожидал как минимум войны в первом раунде, - сказал Уайт. - Кто знал, на что способен Конор после пятилетнего перерыва? И вот мы предполагаем разрыв передней крестообразной связки. Я не врач, но сразу подумал об этом, и позднее врачи выразили согласие с моим мнением".

Макгрегору 37 лет, на его счету 22 победы и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА). Ранее он владел чемпионскими поясами организации в полулегком и легком весе. В предыдущем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, ирландский спортсмен сломал ногу.



Источник: ТАСС