Жертва домашнего насилия: «Родители говорили, что все женщины становятся жёнами через побои» - ВИДЕО

Женщина, которую два дня назад вместе с детьми разместили в приюте, рассказала телеканалу Xəzər TV о пережитом и поделилась подробностями своей истории.

По словам женщины, когда ей было 20 лет, её семья познакомила её с мужчиной, который был старше неё. Спустя 14 дней после знакомства они поженились.

Она утверждает, что столкнулась с насилием уже в первые дни брака.

«Отец и мать каждый раз говорили: “Все женщины становятся жёнами через побои. В каждой семье бывают ссоры — возвращайся, помирись”. Я возвращалась, потому что мне было жалко детей и я не хотела, чтобы они остались без отца. Он избивал меня из-за любого пустяка: когда дети шумели, из-за нехватки денег, когда дома чего-то не было или из-за того, что я выходила на работу», — рассказала она.

Турана, мать троих сыновей, заявила, что сейчас у неё серьёзные травмы, а один глаз потерял зрение. По её словам, муж обычно не прекращал избиения, пока дети не вмешивались и не разнимали их.

Женщина также рассказала, что, когда пыталась уйти от мужа и вернуться в родительский дом, родители отказались принять её вместе с детьми.

«Отец и мать сказали: “Приходи сама, ни его, ни детей мы не хотим”. Потому что он много раз угрожал моим родителям с топором. Ради детей я терпела всё это», — добавила она.

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