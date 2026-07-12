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Экс-полузащитник «Бенфики» Ману погиб в автокатастрофе в возрасте 43 лет

First News Media19:34 - Сегодня
Экс-полузащитник «Бенфики» Ману погиб в автокатастрофе в возрасте 43 лет

Бывший полузащитник лиссабонской "Бенфики" Ману трагически погиб в автомобильной аварии в возрасте 43 лет. О смерти футболиста, случившейся 11 июля, сообщила пресс-служба португальской "Альверки", воспитанником которой он являлся.

За годы своей профессиональной карьеры португальский хавбек успел поиграть за целый ряд известных европейских клубов, включая "Альверку", "Бенфику", "Маритиму" и польскую "Легию". Последней командой в игровой биографии полузащитника стал местный "Вилафранкенсе", выступавший в третьей по силе лиге Португалии. Ману официально завершил свои выступления в профессиональном футболе в 2019 году.

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