Экс-полузащитник «Бенфики» Ману погиб в автокатастрофе в возрасте 43 лет

Бывший полузащитник лиссабонской "Бенфики" Ману трагически погиб в автомобильной аварии в возрасте 43 лет. О смерти футболиста, случившейся 11 июля, сообщила пресс-служба португальской "Альверки", воспитанником которой он являлся.

За годы своей профессиональной карьеры португальский хавбек успел поиграть за целый ряд известных европейских клубов, включая "Альверку", "Бенфику", "Маритиму" и польскую "Легию". Последней командой в игровой биографии полузащитника стал местный "Вилафранкенсе", выступавший в третьей по силе лиге Португалии. Ману официально завершил свои выступления в профессиональном футболе в 2019 году.