В Баку пройдет первая международная конференция адвокатов

В Баку в декабре этого года пройдет первая международная конференция адвокатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров на расширенном заседании Президиума Коллегии адвокатов.

По его словам, подобные конференциии с участием адовкатов из различных стран планируется организовывать в Баку в конце каждого года.

Багиров также добавил, что в октябре в столице состоится сессия Европейской ассоциации молодых адвокатов.