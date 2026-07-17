АПБА выявило нарушения маркировки сливочного масла в Азербайджане

В Азербайджане в ходе внеплановых проверок сливочного масла выявляются нарушения правил маркировки, а также случаи предоставления недостоверной или вводящей потребителей в заблуждение информации..

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела пищевой безопасности Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Валида Садыхова на пресс-конференции по итогам деятельности ведомства за 6 месяцев.

Она отметила, что при выявлении подобных фактов принимаются меры в соответствии с законодательством:

"Основная цель - обеспечить оборот безопасной и качественной продукции на рынке, защитить права потребителей и добиться соблюдения предпринимателями требований законодательства".