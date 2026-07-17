Новый генеральный менеджер Bolt Azerbaijan Илькин Зейналлы: «Международное образование и опыт - важный инструмент развития локального рынка»

Интервью с генеральным менеджером сервиса Ride-Hailing (сервис заказа поездок через приложение) Bolt Azerbaijan

— Илькин, расскажите, пожалуйста, немного о себе и своем профессиональном пути.

Я родился и вырос в Сумгаите. Первое образование получил в Азербайджане, а затем продолжил обучение по специальности «Бизнес-администрирование» в Праге. Период учебы за рубежом стал для меня не только важным академическим опытом, но и возможностью представлять Азербайджан на международной арене.

Во время учебы в Праге я был одним из активных участников азербайджанского студенческого сообщества. Мы организовывали и принимали участие в различных мероприятиях, рассказывая международной аудитории об азербайджанской культуре, истории и реалиях Карабаха. Для меня было большой честью представлять свою страну и рассказывать о ней за рубежом.

Свою профессиональную карьеру я начал в компании Procter & Gamble, где проработал около девяти лет, занимая различные региональные и международные должности. После работы на рынках Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии я продолжил карьеру в региональном офисе компании в Турции в должности генерального менеджера по коммерческим операциям. В тот период наша команда добилась рекордных результатов, а наши достижения дважды были отмечены Global CEO Award. Особенно ценным для меня является то, что этих результатов удалось добиться в условиях высокой конкуренции и непростой рыночной ситуации.

Позже я возглавлял направления продаж и коммерции в компании Samsung. В тот период нашей главной задачей было знакомить азербайджанских потребителей с инновациями, появляющимися на мировом рынке.

Сегодня моей главной мотивацией является применение международного опыта и лучших мировых практик в Азербайджане, развитие локального рынка и создание более удобной и доступной городской мобильности с помощью технологий. Я убежден, что Азербайджан обладает огромным потенциалом в сфере инноваций и цифровых решений, и для меня очень важно быть частью этого процесса.

— Как международное образование и опыт работы в разных странах повлияли на ваше мировоззрение?

Я считаю, что международное образование и опыт — это не только путь к личному развитию, но и важный инструмент для развития собственной страны. Работа на различных рынках позволяет лучше понимать глобальные подходы, новые технологии и особенности поведения потребителей.

Но самое важное — суметь адаптировать этот опыт к местным условиям. Я вижу большой потенциал для внедрения мировых инноваций и технологических решений в Азербайджане. Страна развивается очень быстрыми темпами, и именно Азербайджан нередко становится одним из первых рынков, где Bolt внедряет свои глобальные новинки.

— Что вас больше всего привлекло в Ride-hailing?

Прежде всего — скорость и динамика этой отрасли. Ride-hailing — это постоянно меняющаяся экосистема, которая требует быстрых решений и постоянного поиска новых возможностей для улучшения пользовательского опыта.

Кроме того, очень вдохновляет видеть, как технологии делают повседневную жизнь людей проще в такой быстро развивающейся стране, как Азербайджан.

— Насколько важную роль технологии играют в городе с таким интенсивным движением, как Баку ?

Баку — очень динамичный город, где дорожная ситуация может быстро меняться в зависимости от времени суток, погодных условий и многих других факторов. В таких условиях эффективная мобильность зависит не только от количества водителей, но и от грамотного использования технологий.

Наша платформа в режиме реального времени анализирует спрос, активность водителей и дорожную ситуацию, что позволяет более эффективно распределять поездки и оптимизировать маршруты.

Поскольку в Азербайджане платформой пользуются тысячи водителей-партнеров и миллионы пользователей ежемесячно, система ежедневно обрабатывает огромный объем данных. Это помогает делать работу платформы более интеллектуальной и прогнозируемой.

— Какие изменения в поведении пользователей вы наблюдаете в последние годы?

Самое заметное изменение — рост доверия к цифровым сервисам. Если еще несколько лет назад большинство пользователей предпочитали оплачивать поездки наличными, то сегодня цифровые платежи и сервисы на основе мобильных приложений стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

Изменились и ожидания пользователей. Люди больше не хотят просто заказать автомобиль — они ожидают быстрый, безопасный и максимально удобный сервис.

— Как цифровые платформы изменили повседневную работу водителей?

На мой взгляд, изменения очень значительные. Раньше доход водителей во многом зависел от случайности и того, где именно они находились. Сегодня платформа предоставляет им информацию о спросе в режиме реального времени, прозрачную систему доходов и возможность самостоятельно выбирать удобный график работы.

Сегодня водители — это не просто исполнители заказов. Это независимые партнеры, которые управляют собственным небольшим бизнесом. Платформа предоставляет им технологии, аналитику и доступ к широкой базе пользователей, помогая работать эффективнее.

— Каким вы видите будущее городской мобильности в Азербайджане?

Я считаю, что Азербайджан обладает большим потенциалом, чтобы стать одной из самых технологичных экосистем городской мобильности в регионе. В последние годы мы наблюдаем рост доверия к цифровым сервисам и всё более активное внедрение технологий в повседневную жизнь.

Меняется и отношение людей к мобильности. Всё больше людей предпочитают не владеть личным автомобилем, а иметь возможность быстро, безопасно и удобно добраться до нужного места.

Я уверен, что в будущем сервисы заказа поездок, общественный транспорт и другие решения в сфере мобильности будут работать ещё более интегрированно. Главная задача технологий — сделать ежедневные поездки в городах Азербайджана более удобными, доступными и эффективными.

— И напоследок, какое главное послание вы хотели бы адресовать пользователям?

Наша главная цель — сделать повседневную мобильность максимально удобной для людей. В Bolt мы продолжим развивать технологии, которые упрощают жизнь, делают городскую мобильность эффективнее и помогают обеспечивать пользователям еще более качественный сервис.

Одновременно мы будем и дальше внедрять новые подходы к городской мобильности и приносить в Азербайджан лучшие мировые инновации, способствуя развитию более современной, умной и устойчивой транспортной экосистемы.