 Новый генеральный менеджер Bolt Azerbaijan Илькин Зейналлы: «Международное образование и опыт - важный инструмент развития локального рынка» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Новый генеральный менеджер Bolt Azerbaijan Илькин Зейналлы: «Международное образование и опыт - важный инструмент развития локального рынка»

First News Media12:20 - Сегодня
Новый генеральный менеджер Bolt Azerbaijan Илькин Зейналлы: «Международное образование и опыт - важный инструмент развития локального рынка»

Интервью с генеральным менеджером сервиса Ride-Hailing (сервис заказа поездок через приложение) Bolt Azerbaijan

— Илькин, расскажите, пожалуйста, немного о себе и своем профессиональном пути.

Я родился и вырос в Сумгаите. Первое образование получил в Азербайджане, а затем продолжил обучение по специальности «Бизнес-администрирование» в Праге. Период учебы за рубежом стал для меня не только важным академическим опытом, но и возможностью представлять Азербайджан на международной арене.

Во время учебы в Праге я был одним из активных участников азербайджанского студенческого сообщества. Мы организовывали и принимали участие в различных мероприятиях, рассказывая международной аудитории об азербайджанской культуре, истории и реалиях Карабаха. Для меня было большой честью представлять свою страну и рассказывать о ней за рубежом.

Свою профессиональную карьеру я начал в компании Procter & Gamble, где проработал около девяти лет, занимая различные региональные и международные должности. После работы на рынках Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии я продолжил карьеру в региональном офисе компании в Турции в должности генерального менеджера по коммерческим операциям. В тот период наша команда добилась рекордных результатов, а наши достижения дважды были отмечены Global CEO Award. Особенно ценным для меня является то, что этих результатов удалось добиться в условиях высокой конкуренции и непростой рыночной ситуации.

Позже я возглавлял направления продаж и коммерции в компании Samsung. В тот период нашей главной задачей было знакомить азербайджанских потребителей с инновациями, появляющимися на мировом рынке.

Сегодня моей главной мотивацией является применение международного опыта и лучших мировых практик в Азербайджане, развитие локального рынка и создание более удобной и доступной городской мобильности с помощью технологий. Я убежден, что Азербайджан обладает огромным потенциалом в сфере инноваций и цифровых решений, и для меня очень важно быть частью этого процесса.

— Как международное образование и опыт работы в разных странах повлияли на ваше мировоззрение?

Я считаю, что международное образование и опыт — это не только путь к личному развитию, но и важный инструмент для развития собственной страны. Работа на различных рынках позволяет лучше понимать глобальные подходы, новые технологии и особенности поведения потребителей.

Но самое важное — суметь адаптировать этот опыт к местным условиям. Я вижу большой потенциал для внедрения мировых инноваций и технологических решений в Азербайджане. Страна развивается очень быстрыми темпами, и именно Азербайджан нередко становится одним из первых рынков, где Bolt внедряет свои глобальные новинки.

— Что вас больше всего привлекло в Ride-hailing?

Прежде всего — скорость и динамика этой отрасли. Ride-hailing — это постоянно меняющаяся экосистема, которая требует быстрых решений и постоянного поиска новых возможностей для улучшения пользовательского опыта.

Кроме того, очень вдохновляет видеть, как технологии делают повседневную жизнь людей проще в такой быстро развивающейся стране, как Азербайджан.

— Насколько важную роль технологии играют в городе с таким интенсивным движением, как Баку   ?

Баку — очень динамичный город, где дорожная ситуация может быстро меняться в зависимости от времени суток, погодных условий и многих других факторов. В таких условиях эффективная мобильность зависит не только от количества водителей, но и от грамотного использования технологий.

Наша платформа в режиме реального времени анализирует спрос, активность водителей и дорожную ситуацию, что позволяет более эффективно распределять поездки и оптимизировать маршруты.

Поскольку в Азербайджане платформой пользуются тысячи водителей-партнеров и миллионы пользователей ежемесячно, система ежедневно обрабатывает огромный объем данных. Это помогает делать работу платформы более интеллектуальной и прогнозируемой.

— Какие изменения в поведении пользователей вы наблюдаете в последние годы?

Самое заметное изменение — рост доверия к цифровым сервисам. Если еще несколько лет назад большинство пользователей предпочитали оплачивать поездки наличными, то сегодня цифровые платежи и сервисы на основе мобильных приложений стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

Изменились и ожидания пользователей. Люди больше не хотят просто заказать автомобиль — они ожидают быстрый, безопасный и максимально удобный сервис.

— Как цифровые платформы изменили повседневную работу водителей?

На мой взгляд, изменения очень значительные. Раньше доход водителей во многом зависел от случайности и того, где именно они находились. Сегодня платформа предоставляет им информацию о спросе в режиме реального времени, прозрачную систему доходов и возможность самостоятельно выбирать удобный график работы.

Сегодня водители — это не просто исполнители заказов. Это независимые партнеры, которые управляют собственным небольшим бизнесом. Платформа предоставляет им технологии, аналитику и доступ к широкой базе пользователей, помогая работать эффективнее.

— Каким вы видите будущее городской мобильности в Азербайджане?

 Я считаю, что Азербайджан обладает большим потенциалом, чтобы стать одной из самых технологичных экосистем городской мобильности в регионе. В последние годы мы наблюдаем рост доверия к цифровым сервисам и всё более активное внедрение технологий в повседневную жизнь.

Меняется и отношение людей к мобильности. Всё больше людей предпочитают не владеть личным автомобилем, а иметь возможность быстро, безопасно и удобно добраться до нужного места.

Я уверен, что в будущем сервисы заказа поездок, общественный транспорт и другие решения в сфере мобильности будут работать ещё более интегрированно. Главная задача технологий — сделать ежедневные поездки в городах Азербайджана более удобными, доступными и эффективными.

— И напоследок, какое главное послание вы хотели бы адресовать пользователям?

Наша главная цель — сделать повседневную мобильность максимально удобной для людей. В Bolt мы продолжим развивать технологии, которые упрощают жизнь, делают городскую мобильность эффективнее и помогают обеспечивать пользователям еще более качественный сервис.

Одновременно мы будем и дальше внедрять новые подходы к городской мобильности и приносить в Азербайджан лучшие мировые инновации, способствуя развитию более современной, умной и устойчивой транспортной экосистемы.

Поделиться:
420

Актуально

Общество

В Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

Политика

В Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и России - ФОТО

Общество

Возобновляется экспресс-маршрут из Баку до Sea Breeze

Политика

Петер Пеллегрини о Баку: Мне нравятся улочки Старого города возле Девичьей Башни

Общество

На реконструкцию одной из бакинских школ предусматривается направить 938 тысяч манатов - ФОТО

Скончался старший преподаватель исторического факультета БГУ

Нурани вышла из комы 

Здание Центра Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Словакии

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Азербайджане возбуждено дело в отношении компании — владельца платформы Temu

В Абшеронском районе вспыхнул сильный пожар: МЧС стянуло технику - ВИДЕО

Болезнь оказалась сильнее: ушла из жизни верившая в выздоровление Хадиджа Рагимова

Под натиском критики удален скандальный рекламный ролик с Талехом Юзбековым - ВИДЕО

Последние новости

В Украине количество вице-премьеров сократилось, а министерств увеличилось 

Сегодня, 15:17

Кобахидзе подписал указы о соглашениях с Азербайджаном в энергетической сфере

Сегодня, 15:00

На реконструкцию одной из бакинских школ предусматривается направить 938 тысяч манатов - ФОТО

Сегодня, 14:50

Во Франции из-за шторма погибли два человека

Сегодня, 14:41

Джейхун Байрамов: Азербайджан и РФ сформировали позитивный тренд в экономике

Сегодня, 14:30

Скончался старший преподаватель исторического факультета БГУ

Сегодня, 14:26

Лавров: Москва и Баку движутся к полному раскрытию потенциала союзнического взаимодействия

Сегодня, 14:23

Нурани вышла из комы 

Сегодня, 14:17

В США за время ЧМ по футболу возле спортобъектов перехватили свыше 700 БПЛА

Сегодня, 14:10

В ВВС Азербайджана проведены учебно-тренировочные полеты - ФОТО

Сегодня, 14:03

СМИ: спецслужбы Турции не выявили признаков подготовки покушения на Трампа

Сегодня, 13:55

Путин проведет оперативное совещание Совбеза РФ

Сегодня, 13:50

В Москве проходят переговоры глав МИД Азербайджана и России - ФОТО

Сегодня, 13:44

В Сенате США представили новый законопроект об антироссийских санкциях

Сегодня, 13:30

Здание Центра Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Словакии

Сегодня, 13:26

Шеф ЦРУ: российский солдат на войне в Украине живет в среднем 30 минут

Сегодня, 13:23

В Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла

Сегодня, 13:13

Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Ирландии в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:58

Возобновляется экспресс-маршрут из Баку до Sea Breeze

Сегодня, 12:55

Жара в Европе унесла свыше 200 тыс. жизней за последние четыре года

Сегодня, 12:50
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00