Банк Республика удостоен премии Euromoney «Лучший банк Азербайджана для малого и среднего бизнеса»

Банк Республика, один из ведущих банков Азербайджана, удостоен звания «Лучший банк Азербайджана для малого и среднего бизнеса» по версии авторитетного международного финансового издания Euromoney.

Имена победителей были объявлены на торжественной церемонии Euromoney Awards for Excellence 2026, состоявшейся в Лондоне. Уже более 30 лет данная премия считается одной из самых авторитетных международных наград в банковской отрасли и ежегодно отмечает устойчивые финансовые институты, демонстрирующие выдающиеся результаты, инновационный подход и высокий уровень обслуживания клиентов.

Присуждение этой престижной награды Банку Республика стало очередным международным признанием последовательной стратегии Банка по поддержке микро, малого и среднего предпринимательства, расширению доступа бизнеса к финансовым ресурсам, внедрению современных банковских решений и содействию устойчивому развитию реального сектора экономики Азербайджана.

При оценке деятельности Банка эксперты Euromoney особо отметили устойчивые результаты в сегменте малого и среднего бизнеса, высокое качество кредитного портфеля, последовательное расширение линейки продуктов и сервисов для предпринимателей, развитие современных цифровых банковских решений, а также значительный вклад Банка в развитие реального сектора экономики Азербайджана.

«Получение престижной награды от авторитетного международного финансового издания “Euromoney” является высокой оценкой нашей последовательной работы по поддержке предпринимательства и развитию современных банковских решений. Для нас эта награда не только признание достигнутых результатов, но и высокая оценка нашей стратегии развития со стороны одного из самых авторитетных международных финансовых изданий. Мы искренне благодарны нашим клиентам и партнерам за оказанное доверие, а также руководству и сотрудникам Банка Республика за их профессионализм, преданность делу и ежедневный вклад в развитие Банка. Именно благодаря совместным усилиям эта престижная международная награда стала возможной.» - отметил Председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Следует отметить, что международное финансовое издание Euromoney, основанное в 1969 году, является одним из наиболее авторитетных источников аналитической информации о мировом банковском и финансовом рынке. Премия Awards for Excellence присуждается по итогам всестороннего анализа деятельности банков и финансовых институтов более чем из 100 стран мира с учётом таких критериев, как финансовые результаты, инновации, цифровая трансформация, качество клиентского сервиса, эффективность бизнес-модели и стратегическое развитие. Победа в данной премии считается одним из наиболее престижных международных признаний в мировой банковской индустрии.