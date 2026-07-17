Возобновляется экспресс-маршрут из Баку до Sea Breeze
В связи с увеличением пассажиропотока из столицы в пригородные поселки, включая пляжные зоны, в летний период с завтрашнего дня возобновляется работа экспресс-маршрута № 150E, связывающего Транспортный обменный центр Короглу с центром отдыха Sea Breeze.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).
Было отмечено, что по субботам и воскресеньям автобусы, отправляющиеся от южного выхода станции метро Короглу (со стороны «Пирамиды»), будут совершать остановки в нескольких промежуточных пунктах по пути следования.
Промежуточные остановки по маршруту:
Проспект Гейдара Алиева (надземный пешеходный переход, поселок Бакиханов);
Бакинский Экспо-центр (поселок Ени Сураханы);
Мардакянский проспект (поселок Бина);
Мардакянский проспект (пересечение с дорогой Гала);
Бакинское профессиональное училище № 5 (поселок Бузовна);
Бильгяский кардиологический санаторий;
Дорога Бильгях - Пиршаги (пляжная зона);
Sea Breeze 1;
Sea Breeze 2.
Вместительные автобусы будут обслуживать пассажиров с 07:00 до 22:00 с интервалом движения 30 минут.
Оплата проезда в автобусах осуществляется по безналичному расчету. Стоимость проезда установлена в размере 0,90 AZN.