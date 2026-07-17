Возобновляется экспресс-маршрут из Баку до Sea Breeze

В связи с увеличением пассажиропотока из столицы в пригородные поселки, включая пляжные зоны, в летний период с завтрашнего дня возобновляется работа экспресс-маршрута № 150E, связывающего Транспортный обменный центр Короглу с центром отдыха Sea Breeze.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA).

Было отмечено, что по субботам и воскресеньям автобусы, отправляющиеся от южного выхода станции метро Короглу (со стороны «Пирамиды»), будут совершать остановки в нескольких промежуточных пунктах по пути следования.

Промежуточные остановки по маршруту:

Проспект Гейдара Алиева (надземный пешеходный переход, поселок Бакиханов);

Бакинский Экспо-центр (поселок Ени Сураханы);

Мардакянский проспект (поселок Бина);

Мардакянский проспект (пересечение с дорогой Гала);

Бакинское профессиональное училище № 5 (поселок Бузовна);

Бильгяский кардиологический санаторий;

Дорога Бильгях - Пиршаги (пляжная зона);

Sea Breeze 1;

Sea Breeze 2.

Вместительные автобусы будут обслуживать пассажиров с 07:00 до 22:00 с интервалом движения 30 минут.

Оплата проезда в автобусах осуществляется по безналичному расчету. Стоимость проезда установлена в размере 0,90 AZN.