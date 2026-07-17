18 июля в Азербайджане ожидается до 38 градусов тепла.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22–26° тепла, днем - 30–35° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70–75%, днем - 50–60%.

В большинстве районов Азербайджана погода преимущественно пройдет без осадков, однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди. В отдельных местах возможны грозы, град, а также кратковременные ливни; в ночные и вечерние часы интенсивность осадков может локально возрасти.

Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23–27° тепла, днем - 33–38° тепла, в горах ночью - 14–18° тепла, днем - 22–27° тепла».