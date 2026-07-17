Здание Центра Гейдара Алиева подсветили в цвета флага Словакии

Здание Центра Гейдара Алиева подсвечено цветами государственного флага Словакии.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил чрезвычайный и полномочный посол Словакии в Азербайджане Эльчин Гасымов.

Дипломат отметил, что здание Центра Гейдара Алиева, считающееся одним из самых удивительных шедевров мировой архитектуры, было подсвечено в цвета словацкого флага.

Посол расценил это как проявление глубокого уважения к Словакии.