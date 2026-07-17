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СМИ: спецслужбы Турции не выявили признаков подготовки покушения на Трампа

First News Media13:55 - Сегодня
СМИ: спецслужбы Турции не выявили признаков подготовки покушения на Трампа

Спецслужбы Турции не выявили признаков того, что на президента США Дональда Трампа во время его визита в Анкару для участия в саммите НАТО 7-8 июля готовилось покушение.

Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) и ряд израильских СМИ сообщали о том, что спецслужбы еврейского государства передали США информацию о якобы подготовке Ираном покушения на Трампа в Анкаре.

Как отмечает Axios, турецким спецслужбам также была передана информация об угрозе покушения в Анкаре. После проверки всех обстоятельств спецслужбы Турции пришли к выводу, что подготовки к покушению на Трампа не велось.

Тем не менее, как указывает Axios, сообщение израильской стороны побудило американские спецслужбы принять дополнительные меры безопасности для охраны президента США. В частности, именно полученная информация стала причиной замены самолета Трампа при вылете из Турции. Позднее WSJ со ссылкой на источники сообщала, что американские чиновники не сочли полностью убедительной полученную от Израиля информацию об угрозе покушения на Трампа со стороны Тегерана.

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