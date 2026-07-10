Израиль сообщил США о возможном покушении на Трампа

Израиль поделился с США разведданными, которые указывают на планы иранцев совершить покушение на американского лидера Дональда Трампа, сообщает газет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Трамп в четверг заявил, что вероятность его гибели на посту составляет 5,2%. По словам американского лидера, он является "целью номер один" для Ирана. На это фоне, как заявил американский лидер порталу Axios, Нетаньяху попросил встретиться с ним в Белом доме.

"Израиль передал США новые разведданные, которые, как утверждается, указывают на свежий план Ирана убить президента Трампа", – пишет издание.

В материале отмечается, что израильская дипмиссия в США не предоставила комментарии. Представительство Ирана при ООН запрос WSJ также не прокомментировало.

Источник: РИА Новости